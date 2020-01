Wenn es rein um Zahlen geht, steht SpaceX gar nicht so schlecht da. Das Unternehmen hat in der Nacht 60 neue Satelliten für sein Starlink-Netzwerk ins All gebracht, um vor allem entlegene Gebiete und Städte mit Internet zu versorgen. Damit gehören SpaceX jetzt rund 180 Satelliten, die die Erde umkreisen - so viele hat kein anderes Unternehmen. Diesen Monat könnten noch mehr als hundert weitere hochgeschossen werden - insgesamt sind über zehntausend geplant. Amazon und andere Firmen wollen nachziehen. Damit man die Dimensionen versteht: Momentan sind insgesamt etwas mehr als 2000 Satelliten in der Erdumlaufbahn.

Astronominnen und Astronomen sind besorgt, dass sie die Sterne vor lauter Satelliten nicht mehr sehen. SpaceX hat deswegen eines der neuen Geräte extra beschichtet, damit es das Licht weniger zurückwirft. Wie gut das funktioniert, ist aber noch nicht klar.