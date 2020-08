Nach dem künstlichen Fleisch kommt jetzt der künstliche Fisch.

Ein US-Start-Up versucht, künstlichen Fisch auf rein pflanzlicher Basis zu entwickeln. Es gibt zwar schon Ideen in dem Bereich, aber laut dem Start-Up-Team konzentrieren sich die Fisch-Alternativen bisher vor allem darauf, verarbeiteten Fisch zu imitieren – etwa Dosen-Thunfisch oder Räucherlachs. Das Team will jetzt aber rohen Thunfisch nachbilden. Das sei allerdings schwieriger zu imitieren, weil dann nicht die Zusatzstoffe eingesetzt werden können, die auch in natürlichen verarbeiteten Fischprodukten drin sind.

Der künstliche rohe Fisch besteht aus einem Mix aus Proteinen, Algen-Öl und Eisen. Laut Start-Up ist aber nicht der Geschmack, sondern die Textur die eigentliche Herausforderung.