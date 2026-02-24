Gut 3 Prozent der Menschen in Deutschland waren letztes Jahr "Offliner" - das heißt, sie haben noch nie das Internet genutzt.

Das Statistische Bundesamt sagt, dass der Anteil innerhalb der letzten fünf Jahre kontinuierlich zurückgegangen ist: 2021 waren noch 6 Prozent der 16- bis 74-Jährigen noch nie im Netz.

Deutschland liegt damit in etwa im EU-Durchschnitt – der liegt bei vier Prozent.

Zwischen den ⁠EU-Staaten gibt es aber deutliche Unterschiede: In Irland, den Niederlanden, Schweden ⁠und Luxemburg gaben weniger als 1 Prozent der ⁠16- bis 74-Jährigen an, noch nie ‌das Internet genutzt zu haben. Die höchsten Anteile an Offlinern verzeichneten Kroatien und Portugal – mit jeweils rund 10 Prozent.