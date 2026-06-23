Selbst eine kurze Urlaubsreise ist für viele Menschen in Deutschland finanziell nicht möglich

Laut dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden sagt jeder und jede Fünfte, dass eine einwöchige Urlaubsreise letztes Jahr nicht drin war. Der Wert hat sich im Vergleich zum Jahr davor nicht verändert.

Im EU-Durchschnitt sind noch mehr betroffen: Da geben knapp 28 Prozent der Bevölkerung an, sich keine einwöchige Urlaubsreise leisten zu können.

Am schlechtesten ist der Wert in Rumänien, mit über der Hälfte der Bevölkerung, die sich nach eigenen Angaben keinen Urlaub leisten kann. Besonders gering ist der Wert in Luxemburg.