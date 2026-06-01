Wenn Kinder krank sind, bleiben in Deutschland meistens die Mütter zu Hause.

Das zeigt eine Auswertung der Krankenkasse AOK. Fast drei Viertel aller Kinderkrankentage wurden letztes Jahr von Frauen genommen. Die AOK sagt, dass die Betreuung von Kindern in vielen Familien noch immer ungleich verteilt ist.

Maximal 15 Tage pro Jahr

Gesetzlich versicherte Eltern können Kinderkrankengeld bekommen, wenn sie wegen eines kranken Kindes nicht arbeiten gehen können. Die Krankenkasse ersetzt dann einen Großteil des Verdienstausfalls.

Pro Kind unter 12 Jahren und pro Elternteil gibt es dafür bis zu 15 Tage im Jahr. Bei Alleinerziehenden sind es 30 Tage.

Mindestens einmal Kinderkrankengeld beantragten 2025 demnach 4,6 Prozent der berechtigten Versicherten nach 4,8 Prozent 2024. Einen Höchststand hatte es 2022 in der Corona-Pandemie mit 5,1 Prozent gegeben.

Letztes Jahr entfielen auf jeden eingereichten Kinderkrankenfall im Schnitt 2,5 Tage.

Grundlage der Auswertung waren Daten von 14,9 Millionen erwerbstätigen AOK-Mitgliedern.