Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Deutschland ist das vierte Jahr in Folge gestiegen.

Insgesamt sind im aktuellen Schuljahr rund 11,5 Millionen junge Menschen angemeldet, sagt das Statistische Bundesamt. Vor allem an den allgemeinbildenden Schulen sind inzwischen deutlich mehr Kinder und Jugendliche unterwegs.

In Bayern ist der Zuwachs besonders groß - das liegt aber daran, dass dort das neunjährige Gymnasium gerade wieder eingeführt wurde. Auch der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit ausländischem Pass ist leicht gestiegen - aktuell machen sie 17 Prozent aus.

An den Berufsschulen sind Zahlen dagegen etwas zurückgegangen.