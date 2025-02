Wir können immer älter werden - das zeigen Statistiken zur Lebenserwartung in Europa.

Doch lange stieg das Lebensalter von Jahrgang zu Jahrgang ziemlich schnell, auf das sich ein Mensch theoretisch einstellen kann - um etwa zweieinhalb Monate pro Jahr. Aber seit knapp 15 Jahren flacht die Kurve ab. Es kommen seitdem weniger als zwei Monate pro Jahrgang dazu.

Unser Lebensstil vs. medizinischer Fortschritt

Forschende der Universität in Norwich in England wollten wissen, warum das so ist. Ihre Antwort: Wir leben zu ungesund. Demzufolge kann der Fortschritt in der Medizin nicht wettmachen, was zum Beispiel ungesunde Ernährung anrichtet; zu wenig Bewegung, Rauchen und Alkohol.

Aktuelle Lebenserwartung

Die Lebenserwartung in Deutschland liegt laut Statistischem Bundesamt bei 78 Jahren für Männer und 83 Jahren für Frauen - für Menschen, die 2020 zur Welt gekommen sind.