Um eine Wunde zu schließen kennen wir einige Methoden: Pflaster, Verbände, Nähen... jetzt haben Forschende außerdem einen programmierbaren Reißverschluss entwickelt.

Der sieht zwar eher aus wie ein sternförmiges Pflaster, aber wie ein Reißverschluss bringt der die Wundränder näher aneinander. Dafür wendet er eine mechanische Kraft auf. Der Vorteil dabei: Das funktioniert nicht nur bei geraden Schnitten, sondern auch bei runden oder ovalen Wunden. Und: Die Stärke der Kraft ist steuerbar - über ein Smartphone. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Advanced Science, dass Wunden so viel individueller versorgt werden können.

Bisher wurde der elektronische Wund-Reißverschluss nur an Ratten getestet. Da schienen die Wunden sogar besser zu heilen, als wenn sie genäht wurden.