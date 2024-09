Immer mehr Menschen haben mit trockenen Augen zu kämpfen - dazu trägt die gestiegene Luftverschmutzung bei und auch, dass wir viel am Bildschirm sitzen.

Betroffene nutzen dagegen Augentropfen. Aber laut einer Studie im Medizin-Fachjournal The BMJ könnte auch Lachen helfen, zumindest für leichte Fälle. Für die Studie hat das Team in China den Vergleich zwischen Augentropfen und Lach-Training gemacht - an insgesamt knapp 300 Probandinnen und Probanden, im Alter zwischen 18 und 45. Die Gruppe, die über acht Wochen lang nach einer Video-Anleitung lachen sollte, schnitt dabei nicht schlechter ab als die andere Gruppe, die acht Wochen lang Augentropfen nahm.

Lachen ist gute Medizin

Für die Forschenden ist das keine Überraschung - weil bei Lachen auch schon anderer medizinischer Nutzen nachgewiesen wurde, zum Beispiel stärkt es das Immunsystem und hilft bei psychischen Problemen oder chronischen Schmerzen. Die Forschenden sagen: Auch bei trockenen Augen könnte Lachen eine nützliche und einfache Einstiegsbehandlung sein - solange dahinter kein größeres medizinisches Problem steckt.