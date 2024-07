Jetzt im Sommer fliegen viele wieder in den Urlaub.

Und dabei schlucken die Flugzeuge an einigen Flughäfen ganz schön viel Staub. Forschende haben dazu jetzt eine Studie in der Fachzeitschrift "Natural Hazards and Earth System Sciences" veröffentlicht.

Sie fanden heraus, dass Maschinen an Airports in der Nähe der Sahara, im Nahen Osten und in Nordindien besonders viel Staub aufnehmen. Sommerflüge nach Delhi stehen dabei an der Spitze, gefolgt von Dubai und Niamey, der Hauptstadt von Niger.

Staub kann in den Triebwerken glasartige Ablagerungen und harte Mineralkrusten bilden. Das führt laut den Forschenden zu Überhitzung - die Triebwerke gehen dadurch schneller kaputt.

Vor allem Flugzeuge, die in geringer Höhe auf die Landung warten, nehmen sehr viel Staub auf. Laut den Forschenden hilft es schon etwas, wenn die Maschinen in größerer Höhe ihre Schleifen drehen. Außerdem schlagen sie vor, die Flugpläne anzupassen, um die Staubbelastung zu verringern. Wenn Flüge in Delhi oder Dubai in die Nacht verlegt würden, könnte das die Staubbelastung der Triebwerke um mehr als 30 Prozent verringern.