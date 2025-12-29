Seit einigen Tausend Jahren stellen die Menschen am Mittelmeer Wein her, allerdings lief das damals noch etwas anders ab als heute.

Denn die ersten Winzer haben wahrscheinlich keine frischen Trauben vergären lassen, sondern Rosinen. Der erste Wein wurde wahrscheinlich aus sonnengetrockneten Rosinen gemacht. Zu dem Schluss kommen Forschende der Uni in Kyoto. Sie haben immer wieder unter verschiedenen Bedingungen versucht, Wein herzustellen.

Am erfolgreichsten waren sie mit Rosinen, die bei 25 oder 30 Grad fermentiert wurden. Nach zwei Wochen hatte die enthaltene Hefe allen Zucker in Alkohol umgewandelt. Die Forschenden halten es deshalb auch für möglich, dass nicht der Wein selbst, sondern Rosinen in kältere Regionen transportiert wurden, damit die Menschen dort sich selbst Wein keltern konnten.

Mit Rosinen aus dem Supermarkt klappt das übrigens meistens nicht. Das verhindert eine Ölschicht, die Hersteller auftragen, damit die Rosinen schneller trocknen.