Gesellschaft ohne Anführer?

Diktatoren, Autokraten oder Oligarchen: Unsere Welt wird gerade anscheinend mehr und mehr von solchen Machthabern beherrscht.

Gesellschaften können vielleicht aber auch ganz ohne Hierarchien funktionieren. Zumindest gibt es Hinweise, dass Kulturen in der Steinzeit so organisiert waren. Ein Archäologie-Team der Uni Erlangen-Nürnberg berichtet, dass es da wieder etwas entdeckt hat: eine Megastruktur im heutigen Rumänien. So werden riesige Gebäude genannt, in denen eine gesamte Siedlung Platz gehabt hätte, zum Beispiel für Versammlungen. Die Megastruktur in Rumänien war drei Mal so groß wie die Wohnhäuser drumherum. Anzeichen, dass die Siedlung einen Anführer hatte - zum Beispiel einen Palast - gibt es dagegen nicht.

Siedlungen mit Megastrukturen wurden bis jetzt vor allem in der heutigen Ukraine entdeckt. Sie entstanden vermutlich ab dem 5. Jahrtausend vor Christus. Dort lebten bis zu 30.000 Menschen ohne erkennbare Machtzentren.

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https://www.fau.de/2026/05/news/archaeologie-siedlungsstrukturen-aus-der-urgeschichte/

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https://www.sfb1266.uni-kiel.de/de/aktivitaeten/feldforschungen-maidanetske-ukraine