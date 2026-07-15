Auch Behörden können von Künstlicher Intelligenz profitieren: Zum Beispiel, indem die KI Arbeitsabläufe effektiver plant und dadurch Anträge schneller bearbeitet werden können.

Allerdings scheint das in den Personalabteilungen deutscher Behörden noch nicht richtig angekommen zu sein. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hat mehr als 190.000 Jobangebote in der öffentlichen Verwaltung ausgewertet und rausgefunden: Nur in 0,7 Prozent davon werden gezielt KI-Kompetenzen gesucht. In der Privatwirtschaft liegt der Anteil mit 1,5 Prozent mehr als doppelt so hoch. Besonders selten sind Stellenausschreibungen mit KI-Wissen in den Kommunen. In 43 Prozent der Kreise wurde noch nie eine solche Stelle ausgeschrieben.

Die Fachleute vom IW finden das alarmierend. Sie sagen, in vielen Behörden gilt Künstliche Intelligenz immer noch als rein technische Aufgabe, dabei wäre KI oft eine sinnvolle Ergänzung fürs Management.