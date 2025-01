Der Sternenhimmel hat uns gerade Einiges zu bieten.

Zum Beispiel sind ein paar Planeten bei klarem Wetter jetzt richtig gut zu sehen. Die Venus zeigt sich schon in der Dämmerung. Und auch Jupiter und Mars sind im Moment sehr lange zu sehen und sehr hell, weil sie gerade relativ nah an der Erde sind. Es gibt auch ein paar Sterne, die im Winter besonders auffällig sind. Der hellste von ihnen ist Sirius im Sternbild Großer Hund. Auch die Sterne der Sternbilder Orion und Stier sind gut zu sehen.

Und in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar gibt es außerdem noch einen Sternschnuppen-Regen. Das sind die sogenannten Quadrantiden. Sie sind am besten am Anfang der Nacht zu sehen. Je später, desto weniger Sternschnuppen sind zu sehen.

