Auch ohne Feuerwerk gibt's jetzt zum Jahreswechsel am Himmel viel zu sehen:

Besonders schön anzuschauen ist das Sternbild Orion im Süden. Drei helle Sterne in einer Linie bilden den Gürtel des Orion - das ist eine Jäger-Figur aus der griechischen Mythologie.

Ein weiterer Stern von Orion bildet im südlichen Firmament mit fünf anderen auffälligen Sternen auch das "Wintersechseck". Die anderen fünf Ecken davon gehören zu den Sternbildern Kleiner und Großer Hund, zum Fuhrmann, zu den Zwillingen und zum Stier.

In der Silvesternacht wird in der gleichen Richtung außerdem der hell strahlende Jupiter zu sehen sein. Und wer nicht in einer Stadt mit viel Lichtverschmutzung, sondern in einer dunkleren Region in den Himmel schaut, kann von Südosten her vielleicht die schimmernde Milchstraße erkennen. Weil wir mit unserem Sonnensystem im Inneren der Milchstraße sind, sehen wir sie als leuchtendes Band, das sich über den Himmel zieht.