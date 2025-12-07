Nachts lassen sich gerade wieder viele Sternschnuppen beobachten.

Seit dem Wochenende sind die Geminiden unterwegs - quasi das winterliche Pendant zu den Perseiden, die im Sommer am Himmel sind.

Die Geminiden sind bis Mitte nächster Woche aktiv. Das Haus der Astronomie in Heidelberg erwartet den Höhepunkt am kommenden Wochenende: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13. auf 14.12.) sind besonders viele Sternschnuppen unterwegs.

Um sie zu entdecken, raten die Fachleute, am Nachthimmel das Sternbild Zwillinge zu suchen. Das Bild geht abends am Osthimmel auf.

Die Sternschnuppen stammen laut dem Haus der Astronomie von einem Asteroiden. Dieser kommt der Erde immer näher. Deswegen gibt es auch mehr Sternschnuppen. Bei dunklem Himmel könnten bis zu 50 Sichtungen pro Stunde möglich sein.