Ab heute Nacht prasseln die Leoniden wieder auf die Erde ein.

Wie jedes Jahr um diese Zeit kreuzt unser Planet die Umlaufbahn der Trümmer vom Kometen 55P/Tempel-Tuttle - und wir sehen diese Trümmerteile als Sternschnuppen. Fachleute rechnen mit 10 bis 15 Sternschnuppen pro Stunde.

Insgesamt dauert der Meteor-Strom noch bis Ende November, Höhepunkt wird der frühe Montagmorgen des 17. November sein. Am besten werden die Sternschnuppen jeweils in der zweiten Nachthälfte zu sehen sein. Dann sollte man in Richtung Süden schauen, denn die Leoniden scheinen aus dem Sternbild Löwe herauszuströmen.

Eine gute Übersicht über alle regelmäßigen Sternschnuppen-Schauer gibt es mit dem Kalender der Weltmeteororganisation.