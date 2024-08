Dieses Wochenende lohnt sich der Blick in den Nachthimmel ganz besonders: Die Perseiden nähern sich ihrem Höhepunkt.

Heißt: Wir sehen wieder ganz viele Sternschnuppen. In den Nächten von Sonntag auf Montag und von Montag auf Dienstag ist nach Einschätzung von Fachleuten dann etwa alle zwei Minuten eine Sternschnuppe sichtbar - und das mit bloßem Auge, denn die Perseiden sind oft besonders hell.

Die Perseiden heißen so, weil es aussieht, als kämen sie aus dem Sternbild Perseus. In Wahrheit kommen sie aber aus einer Wolke winziger Teilchen, die auch um unsere Sonne herumfliegt. Sie sind Reste eines Kometen. Einmal im Jahr kreuzt die Erde ihre Umlaufbahn und in der Erdatmosphäre verglühen die Teilchen.