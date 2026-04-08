Wenn wir Leute anfeuern, verändert sich unsere Stimme.

Ein Team vom Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft in Berlin hat das genauer untersucht und ein Muster gefunden. Im Labor wurde ausgewertet, was mit der Stimme passiert, wenn Menschen andere bei einem Marathon anfeuern.

Silben werden zerlegt

Raus kam: Wenn Namen gerufen werden, werden die in die einzelnen Silben zerlegt und diese Silben werden rhythmisch gerufen. Vokale werden gedehnt und es gibt mehr Pausen - die Sprache wird also langsamer als beim normalen Sprechen. Und das Auffälligste war: Generell wird die Stimme beim Anfeuern deutlich höher.

Die Studien-Autorin sagt: Der Rhythmus soll vielleicht zu den Bewegungen der Läufer passen, und die Tonhöhe soll sie motivieren, durchzuhalten.