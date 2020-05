Eine Studie hat jetzt gezeigt, dass wir tatsächlich nur an der Stimme erkennen können, was jemand gerade mit den Armen macht. Niederländische Forschende ließen Frauen und Männer einen Laut sprechen. Dabei sollten sie ihren Arm oder ihre Hand in einem bestimmten Rhythmus bewegen. Eine andere Gruppe bekam dann Tonaufnahmen davon zu hören und sollte die Bewegungen dann nachahmen. Das klappte erstaunlich gut. Die Gesten haben offenbar den Klang der Stimme beeinflusst.

Das ist wohl auch der Grund dafür, warum wir beim Telefonieren gerne gestikulieren, auch wenn die Person am anderen Ende der Leitung das nicht sehen kann. Hören kann sie es offenbar schon.