Wenn wir sprechen, kommt neben den Worten noch eine Menge an weiteren Informationen mit heraus.

Psychologie-Forschende der Uni Göttingen wollten einen Zusammenhang zwischen Stimmlage und bestimmten Charakterzügen nachweisen. Dafür haben sie rund 2.000 Menschen in vier Ländern zu ihrer Persönlichkeit befragt. Außerdem haben sie die Tonlage der Testpersonen mit einem Computer vermessen und die Stimmen so in hoch und tief eingeordnet.

Heraus kam, dass viele Persönlichkeitsmerkmale keinen Zusammenhang mit der Tonhöhe hatten - zum Beispiel, ob eine Person offen oder umgänglich war. Andere Merkmale tauchten aber gehäuft bei tiefen Stimmen auf: Diese Frauen und Männer stuften die Forschenden als dominanter ein, als extrovertierter und als "soziosexueller". Das heißt, die Testpersonen mit tieferen Stimmen waren den Forschenden zufolge öfter an Sex außerhalb einer Beziehung interessiert.