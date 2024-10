Er sollte zum Frühstück Müsli essen und sie ein Omelett mit Avocado.

Eine Studie der Universität von Waterloo in Kanada hat untersucht, wie der unterschiedliche Stoffwechsel von Männern und Frauen auf unterschiedliche Mahlzeiten reagiert. Dazu haben die Forschenden mathematische Modelle erstellt, um verschiedene Optionen durchzurechnen. Dabei kam heraus, dass der Stoffwechsel von Männern im Durchschnitt besser auf ein Frühstück mit vielen Kohlenhydraten wie Haferflocken und Körnern reagiert, um neue Energie zu tanken. Frauen sollten dagegen mehr Fett essen, weil ihr Stoffwechsel das gut verarbeitet. Die Ergebnisse des Modells deuten demnach darauf hin, dass Frauen zwar unmittelbar nach einer Mahlzeit mehr Fett einlagern als Männer, aber auch in der Zeit, in der sie nichts essen, deutlich mehr Fett verbrennen.

Die Forscher wollen jetzt versuchen, komplexere Versionen ihrer Stoffwechselmodelle zu entwickeln. Die sollen auch das Gewicht, das Alter oder die Phase des Menstruationszyklus einer Person mit einbeziehen.