Süßstoffe stören wohl

Wie gesund oder ungesund sind Süßstoffe?

Darüber wird seit Jahren diskutiert - auch in der Wissenschaft. Ein US-Forschungsteam liefert jetzt neue Belege dafür, dass bestimmte Süßstoffe den Stoffwechsel stören können. Es handelt sich um eine Meta-Analyse. Das heißt: Die Forschenden haben veröffentlichte Studien ausgewertet - in diesem Fall mehr als 20.

Das Team schreibt, Süßstoffe gelangen in der Regel in den Darm und kommen mit den Mikro-Organismen dort in Kontakt. Offenbar verändern sie das Mikrobiom und das könnte zu gesundheitlichen Problemen führen - etwa einem erhöhten Blutzuckerspiegel. Ein möglicher Zusammenhang zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen muss den Forschenden zufolge noch genauer untersucht werden.

Generell raten die Forschenden dazu, Lebensmittel mit Süßstoff - wie zum Beispiel Limonaden - nur in Maßen zu konsumieren.