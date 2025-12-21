Tausende Menschen sind heute zum Steinzeit-Bauwerk Stonehenge in Großbrittanien gekommen, um die Wintersonnenwende zu feiern.

Einige hatten keltische oder schamanische Kostüme an. Die Nachritenagentur berichtet, dass sie sich noch im Morgengrauen versammelt haben. Denn die Sonne ging heute um 8:06 genau im Zentrum der höchsten Steine auf. Für einige Menschen ist das ein Ereignis von spiritueller Bedeutung.

Stonehenge ist dreieinhalb bis fünftausend Jahre alt. Ob es von den steinzeitlichen Menschen wirklich als eine Art Sonnenkalender genutzt wurde ist umstritten. Es könnte auch als Ort für Versammlungen, für Rituale oder als Heilzentrum genutzt worden sein. Einige Forschende deuten es auch als Krieger-Grabmal.