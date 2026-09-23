In der Meeresstraße von Hormus breiten sich mehrere große Ölteppiche aus und schaden dort der Umwelt.

Die Organisation Greenpeace hat im Deutschlandfunk darüber berichtet. Greenpeace-Mitglieder haben Satellitenbilder ausgewertet - und die zeigen unter anderem eine große Öl-Lache auf der Seite des Oman im Schutzgebiet eines Nationalparks. Außerdem gibt es Bilder von der iranischen Seite der Meerenge - dort breiten sich mehrere Ölteppiche aus - auch in Schutzgebieten.

Hier eine interaktive Karte dazu.

Weiter südlich außerhalb der Straße von Hormus verliert schon seit Wochen der havarierte Tanker Caroline Bezengi große Ölmengen. Er gehört zur sogenannten russischen Schattenflotte.

Die Meerenge von Hormus liegt im Kampfgebiet des Iran-Kriegs. Es kommt dort immer wieder zu Kampfhandlungen der US-Armee oder iranischer Truppen.