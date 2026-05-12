Das National Theatre in London zeigt seine Stücke nicht nur live auf der Bühne, sondern auch zum Streamen.

Eine Befragung des National Theaters zeigt jetzt, dass Streams und Filmmitschnitte, die später im Kino gezeigt werden, keine Bedrohung fürs klassische Theater sind. Denn die meisten Menschen, die Theaterstücke am Bildschirm schauen, gehen auch zu Liveaufführungen. Vor allem Menschen unter 35 Jahren schauen die Stücke gerne von zu Hause aus.

Bei der Befragung haben viele Menschen gesagt, dass sie die Streams gut finden, um ohne viel Aufwand etwas Neues auszuprobieren. Von den Verantwortlichen heißt es, dass Streaming dem Theater deshalb auch neue Zielgruppen erschließen kann - auch, weil der Onlinezugriff günstiger ist als ein Theaterticket.

In Deutschland gibt es ebenfalls schon einige Theater, die ihre Stücke zum Streamen anbieten.