Über die Boxen läuft gerade ein absoluter Banger - da macht das Autofahren doch Spaß! Aber gerade dann sollte man besser extra vorsichtig sein, denn statistisch führt das häufiger zu Unfällen.

Den Zusammenhang stellen Forschende im Fachmagazin JAMA Network Open her. Sie haben Daten aus einem offiziellen US-Register, in dem tödliche Kfz-Unfälle verzeichnet sind, und vom Streamingdienst Spotify ausgewertet. Dabei zeigte sich: Wann immer ein besonders beliebtes Album bei Spotify raus kam, wurde mehr gestreamt. Gleichzeitig gab es pro Tag etwa 15 Prozent mehr tödliche Autounfälle. Betroffen waren vor allem junge Männer, die allein im Auto unterwegs waren. Vermutlich hatten sie die Musik laut aufgedreht und waren deshalb abgelenkt, schreiben die Forschenden.

Welche anderen Faktoren da noch hineinspielen könnten, lässt sich bei so einer statistischen Auswertung nicht sicher sagen. Einen Zusammenhang mit erhöhtem Alkoholkonsum oder schlechtem Wetter konnten die Forschenden allerdings ausschließen.