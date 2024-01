Stress ist echt ungesund und verschiedene Arten von Stress sind unterschiedlich schlimm. Besonders schlimm sind finanzielle Sorgen.

Das zeigt eine britische Studie mit fast 5000 Teilnehmenden. Ihnen wurde Blut abgenommen, anschließend haben Forschende verschiedene Blutwerte gemessen, zum Beispiel das Stresshormon Cortisol und verschiedene Entzündungsmarker. Anhand der Blutwerte haben die Forschenden bestimmt, wie hoch das Risiko für die Gesundheit der Teilnehmenden ist.

Außerdem haben sie die Teilnehmenden zu ihrem Leben gefragt. Zum Beispiel, ob sie Angehörige gepflegt, eine Scheidung durchgemacht oder in den letzten zwei Jahren getrauert haben. Heraus kam: 12 Prozent hatten besonders viel Stress in ihrem Leben. 17 Prozent hatten Finanzsorgen. Und wer finanzielle Ängste hatte, der hatte oft schlechtere Blutwerte - also ein hohes Gesundheitsrisiko. Dieser Zusammenhang war noch stärker als bei akuten Stressereignissen wie Trauer und Scheidung.