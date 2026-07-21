Führungskräfte stehen oft unter Dauer-Druck: Viel Verantwortung, Entscheidungen müssen schnell fallen, es gibt kaum Erholungspausen.

Die Folgen für viele sind chronischer Stress und Erschöpfung. Ein Forschungsteam unter anderem von der Uni Liechtenstein wollte wissen, ob sich das mit einem bestimmten Online-Training ändern lässt. Dafür wurden knapp 250 Führungskräfte aus Liechtenstein, der Schweiz, Österreich und Deutschland eingeladen. Die eine Hälfte bekam sechs Wochen Training - die andere Hälfte machte das Training nicht.

In dem Online-Programm machten die Teilnehmenden Achtsamkeitsübungen wie Meditation und Atemtechniken. Und sie bekamen auch Selbstführungsstrategien wie positive Selbstgespräche vermittelt. Die sollen dabei helfen, das eigene Denken und Handeln bewusster zu steuern.

Raus kam: Das empfundene Stresslevel sank bei denjenigen mit dem Training spürbar. Sie hatten auch mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. In der Gruppe ohne Training gab es solche Fortschritte nicht.

Die Forschenden sagen: Die Studie liefert zum ersten Mal Belege dafür, dass gerade die Kombi aus Achtsamkeit und Selbstführung Führungskräfte psychologisch stärkt. Sie empfehlen Unternehmen, da zu investieren - für sie hätte das leistungsfähigere Führungskräfte, weniger Fehlzeiten und stabilere Teams zur Folge.

Es gab aber auch einen Haken: Rund die Hälfte der Teilnehmenden brach das Programm früher ab. Das zeigt laut dem Team, wie schwer es Führungskräften fällt, sich Zeit für solche Trainings zu nehmen. Ob die positiven Effekte langfristig anhalten, müssten Langzeitstudien klären.