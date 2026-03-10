Wie lange dauert es eigentlich, bis der letzte Tropfen Milch aus einer Tüte herausgeschüttelt ist - oder Ketchup aus der Flasche?

Das haben zwei Physiker der Brown University in den USA für verschiedene Flüssigkeiten berechnet und ausprobiert: Bis der letzte Rest von Dünnflüssigem wie Milch herausgetropft ist, geht es relativ schnell. Hält man den Behälter im 45-Grad-Winkel, dauert es eine halbe Minute, bis fast alles raus ist. Also bis 90 Prozent des dünnen Films, der den Behälter bedeckt, herausgetropft ist. Bei zäheren Flüssigkeiten kann es deutlich länger dauern: Olivenöl brauchte zum Beispiel mehr als neun Minuten, kalter Ahornsirup Stunden.

Die Experimente waren für die Forscher eine Art Übung für ihre eigentliche Arbeit. Sie untersuchen nämlich, wie sich Bakterien bewegen und auf nassen Oberflächen ausbreiten.