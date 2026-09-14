In Deutschland haben viele Menschen Probleme, ihre Strom- oder Gasrechnung zu bezahlen.

Das Statistische Bundesamt hat aktuelle Zahlen veröffentlicht. Letztes Jahr lebten fast vier Millionen Menschen in einem Haushalt, der die Rechnungen über Strom oder Gas nicht fristgerecht zahlen konnte. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 4,6 Prozent. Gegenüber dem Jahr davor ist das ein ganz leichter Rückgang.

Menschen, die zur Miete wohnen, haben dabei häufiger Probleme, die Energierechnungen zu zahlen. Bei Leuten, die in einer Eigentumswohnung oder im eigenen Haus wohnen, kam das seltener vor.

Die Energie-Preise in Deutschland sind seit Russlands offenen Überfall auf die Ukraine stark hochgegangen. Inzwischen ist aber auch der Iran-Konflikt für das hohe Preisniveau mitverantwortlich.