Der meiste Strom, der aus der Steckdose kommt, stammt aus erneuerbaren Energien.
Im zurückliegenden Jahr lag der Anteil bei exakt 55,9 Prozent - genau wie im Jahr davor.
Wie das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme errechnet hat, ist das Neue, dass jetzt direkt nach der Windkraft als Energiequelle Nummer 1 die Solarenergie folgt. Sie hat die Braunkohle vom 2. Platz verdrängt.
Anteil an fossilen Energien gleich
Gleichzeitig ist der Anteil der Stromerzeugung aus fossilen Energien genauso hoch geblieben wie im Jahr davor. Denn das Minus an Braunkohle hat ein Plus an Erdgas wettgemacht.