Erneuerbare Energie hat im ersten Halbjahr 58 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt.

Das waren fast drei Prozentpunkte mehr als im Jahr davor. Das zeigen Hochrechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft.

Der Anteil der Erneuerbaren war damit so hoch wie noch nie in einem ersten Halbjahr. Hauptgrund dafür ist, dass die Stromerzeugung von Offshore-Windparks um rund 28 Prozent gestiegen ist, auch weil es deutlich windiger war als im ersten Halbjahr 2025.