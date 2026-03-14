Ein vorzeitiger Samenerguss kann viele Ursachen haben. Schätzungen gehen davon aus, das fast jeder dritte Mann davon betroffen ist. Die wenigsten davon suchen aber medizinische Hilfe.

Eine Smartphone-App soll jetzt die Hemmungen senken, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Wie effektiv die App sein kann, wurde am Wochenende auf einem Kongress der Europäischen Vereinigung für Urologie in London besprochen. Die Studie dazu soll später veröffentlicht werden.

Die App ist ein Sammlung von therapeutischen Techniken, Tipps und Übungen, die von Urologen und Psychologen entwickelt wurden. Medikamente oder Cremes spielen dabei keine Rolle. Eine kleine Studie mit einigen dutzend Männern zeigte, dass die App helfen kann, Nutzer berichteten von deutlich verbesserter Kontrolle über ihren Samenerguss und weniger Sorgen beim Sex. Jeder fünfte sagte nach mehreren Monaten Selbsttests, das er nicht mehr zu früh kommt. Forschende finden die Ergebnisse interessant und fordern jetzt größtere Studien zum Thema.