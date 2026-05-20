Immer mehr Jobs in Deutschland haben mit Nachhaltigkeit zu tun.

Die Bertelsmann Stiftung hat für ihren Jobmonitor 70 Millionen Online-Stellenanzeigen aus den Jahren 2019 bis 2025 ausgewertet. Dabei kam raus: 2025 wurden knapp drei Millionen grüne Jobs ausgeschrieben. Damit hatte jede dritte Stelle einen Bezug zu Green Economy, also zu Bereichen wie Kreislaufwirtschaft, Umweltschutz und Verkehrswende. 2019 war es nur jede fünfte.

Besonders viele Stellen wurden in der Kreislaufwirtschaft ausgeschrieben. In dem Bereich sind laut der Auswertung vor allem ostdeutsche Regionen stark. Auch die Industrie setzt zunehmend auf Nachhaltigkeit: 44 Prozent der Industrie-Jobs haben einen grünen Bezug. Laut den Bertelsmann-Fachleuten zeigt die Studie: Wenn der Wandel zu mehr Nachhaltigkeit gefördert wird, schafft das mehr Jobs und macht die Industrie in Deutschland erfolgreicher.



