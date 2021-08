Lässt sich sexuelle Orientierung beeinflussen?

Das haben Forschende der Universität Sydney in einer Studie untersucht. Sie haben 460 Männern und Frauen kurze Artikel vorgelegt, alle hatten sich vorab als heterosexuell eingestuft. In den Artikeln stand zum Beispiel, dass Sexualität nicht nur aus homo-, hetero- und bisexuellen Orientierungen besteht, sondern viele weitere Abstufung kennt. Von der Gruppe, die diesen Text bekam, stufen sich danach 28 Prozent nicht mehr ganz so eindeutig als heterosexuell ein. 19 Prozent sagten, sie würden jetzt mehr dazu bereit sein, gleichgeschlechtlichen Sex zu haben - das alles im Vergleich zu einer Gruppe, die etwas ganz anderes zu lesen bekam, einen Text über den Klimawandel. Der Hauptautor der Studie betont, er habe mit den kurzen Texten sicherlich nicht die sexuelle Orientierung der Testteilnehmenden geändert. Möglicherweise habe die Studie aber Einfluss darauf gehabt, wie die Menschen ihre zugrundeliegenden sexuellen Gefühle interpretierten.

Die Studie wurde im renommierten Fachblatt Scientific Reports veröffentlicht.