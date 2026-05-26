Zwölf Menschen waren Monate lang isoliert an einem der entlegensten Orte der Welt: In einer Forschungsstation in der Antarktis, mitten im Eis, auf über 3000 Metern Höhe, im antarktischen Winter unerreichbar für die Außenwelt.

Bei diesem geplanten zehn Monate langen Aufenthalt sind die Forschenden der Station selbst zu Forschungs-Objekten geworden. Was passiert mit der Psyche von Menschen unter diesen Extrembedingungen? Die Besatzung bekam Sensoren, die erfassten, wann sie sich wie lange mit wem trafen, und sie füllte auch immer wieder Fragebögen aus.



Ständige Nähe führt zu Zoff