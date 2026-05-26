Bei diesem geplanten zehn Monate langen Aufenthalt sind die Forschenden der Station selbst zu Forschungs-Objekten geworden. Was passiert mit der Psyche von Menschen unter diesen Extrembedingungen? Die Besatzung bekam Sensoren, die erfassten, wann sie sich wie lange mit wem trafen, und sie füllte auch immer wieder Fragebögen aus.
Ständige Nähe führt zu Zoff
Dabei zeigte sich, dass ständige Nähe oft nicht gut ist für die Beziehungen. Sie kann Spannungen, Misstrauen und psychische Belastungen verstärken. In der Fachzeitschrift PNAS schreiben die Forschenden, dass man das auch bei künftigen Weltraummissionen berücksichtigen sollte. Einsamkeit, Misstrauen und Konflikte nehmen zu, der Zusammenhalt und die Leistungsfähigkeit sinken. Einige Teammitglieder glaubten nach ein paar Monaten auch, dass andere über sie sprechen oder sie beobachten würden, also eine eine leichte Form der Paranoia.