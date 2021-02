Wer trockenen Husten oder Fieber hat - oder nichts mehr schmeckt, sollte sich auf Corona testen lassen – denn diese Symptome gelten aktuell als deutlichste Anzeichen für eine Corona-Infektion.

Aber jetzt sind in einer britischen Langzeitstudie mit über einer Million Testpersonen vier weitere Symptome identifiziert worden, die auch häufig bei einer Covid-19-Infektion auftreten: nämlich Schüttelfrost, Appetitverlust, Kopfschmerzen und Muskelschmerzen. Von Kopfschmerzen waren am häufigsten junge Menschen zwischen 5 und 17 Jahren betroffen – dafür hatten sie seltener Fieber und Husten. Über Appetitverlust und Muskelschmerzen klagten vor allem 18- bis 54-Jährige. Schüttelfrost trat in allen Altersgruppen gleich häufig auf. Je mehr Symptome ein Patient oder eine Patientin hatte, desto wahrscheinlicher war es, dass auch der Corona-Test positiv ausfiel.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die meisten Symptome auch bei einer Infektion mit der britischen Virus-Variante ähnlich häufig auftreten – Ausnahme ist der Geschmacksverlust, der inzwischen viel seltener vorkommt.

Die Forschenden empfehlen auch bei den neu identifizierten Krankheitszeichen einen Corona-Test. Dann könnten wahrscheinlich drei Viertel der symptomatischen Infektionen erkannt werden. Bisher bleibt ihnen zufolge die Hälfte unentdeckt.