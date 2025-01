Die Programme der Parteien für die Bundestagswahl sind auch diesmal zu unverständlich und abstrakt formuliert.

Das ist das Ergebnis einer Studie der Uni Hohenheim, aus der Tagesschau.de zitiert. Das Programm von CDU/CSU schneidet dabei am besten ab, das der AfD am schlechtesten. Im Schnitt liegt die Verständlichkeit auf einer Skala von 0 bis 20 bei 7,3. Hürden sind vor allem lange Sätze, Fachbegriffe und lange, zusammengesetzte Wörter. So verwendet die FDP die meisten Fremdwörter, beim BSW gibt es die längsten Sätze mit fast 70 Wörtern. Das Wahlprogramm von CDU/CSU ist formal am verständlichsten und erreicht 10,5 Punkte auf der Skala.

Für deutlich wichtiger als die Verständlichkeit halten die Forschenden aber den Inhalt der Wahlprogramme. Sie sagen, "Unfug" werde nicht dadurch richtig, dass er formal verständlich formuliert sei.

Untersucht wurden die Programme aller Parteien, die zurzeit im Bundestag vertreten sind.