Weniger Radfahrer tragen einen Helm. Das zeigt eine neue Stichprobe der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen.

Demnach hatten 2025 rund 37 Prozent der Radfahrerinnen und -Fahrer einen Helm auf. In den Jahren davor lag die Quote noch höher - bei 42 und 44 Prozent.

Trotzdem ist das Helmtragen langfristig insgesamt gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Besonders Kinder sind dadurch gut geschützt – fast drei von vier tragen da einen Helm. Ganz anders bei jungen Erwachsenen: In der Altersgruppe bis 30 trägt nur etwa jeder Fünfte einen.

Der Fahrrad-Club ADFC empfiehlt Helme – betont aber auch: Wirklich sicher wird Radfahren vor allem durch bessere Radwege und weniger Autoverkehr.