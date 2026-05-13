Deutschland gehört weiter zu den beliebtesten Ländern für internationale Studierende.

Im aktuellen Ranking der Unesco liegt Deutschland auf Platz 4 hinter den USA, Großbritannien und Australien. Etwa 12 Prozent der befragten Studierenden würden einen deutschen Studienplatz wählen. Für Studierende aus Europa ist Deutschland sogar das beliebteste Studien-Land.

Letztes Jahr hatte der Deutsche Akademische Austauschdienst nach den Gründen gefragt. Da wurde genannt, dass Deutschland in vielen Technologiebereichen führend sei, dass es hier viele englischsprachige Studiengänge gebe und die Studien- und Lebenshaltungskosten im Vergleich zu anderen in Fragen kommenden Ländern niedrig seien.

Besonders beliebt bei Studienanfängerinnen und -anfängern aus dem Ausland waren Naturwissenschaften und Mathematik.