In Deutschland sind die Bundesländer meist Träger von Fachhochschulen und Universitäten. Und sie zahlen etwa 90 Prozent von dem, was die Hochschulen ausgeben. Das Statistische Bundesamt hat mit Daten von 2022 ausgerechnet, was es die Träger kostet, wenn ihr studieren geht:

Ein etwa vier Jahre dauernder Bachelor liegt im Schnitt bei 36.500 Euro. Allerdings gibt es große Unterschiede. Die Personal- und Sachausgaben in Mathe und Naturwissenschaften sind nämlich fast drei Mal so hoch wie in den Wirtschafts-, Rechts- oder Sozialwissenschaften. Dort gab's das ganzes Studium nämlich für knapp 20.000 Euro, während ein naturwissenschaftlicher Bachelor die Länder 55.000 Euro kostete.

Dazu kommt: Die Ausgaben für ein Bachelor-Studium an einer Uni sind fast doppelt so hoch wie an Fachhochschulen. Das liegt allerdings daran, dass die Fachhochschulen weniger Personal haben - und eher kostengünstige Fächergruppen anbieten.

Ein Master ist später dann übrigens billiger. Der kostet die Träger im Schnitt nur gut 25.000 Euro.