Jetzt ist es einem Team aus Baltimore in den USA gelungen, einen Schlangen-Roboter Hindernisse mit Stufen überwinden zu lassen, Steinblöcke zum Beispiel. Wie Schlangen das hinkriegen, war bis jetzt nicht genau bekannt. Also haben die Forschenden der Johns Hopkins University Königsnattern beobachtet. In mehreren Experimenten wurden die Tiere dabei gefilmt, wie sie Stufen mit unterschiedlichen Höhen und Oberflächen nahmen. Dabei zeigte sich, dass Schlangen ihre Körper in drei Abschnitte einteilen.

Schlangentechnik kopiert

Der mittlere versteift sich, um die Stufe zu überbrücken. Der vordere und hintere Abschnitt bleiben flexibel und bewegen sich seitlich, damit die Schlange nicht umkippt.

Die Forschenden haben dann eine Robo-Schlange entwickelt, die dieses Muster nachahmt. Sie bewegt sich auf kleinen Rädern schlängelnd vorwärts und kann bei Bedarf bestimmte Abschnitte versteifen. Das Team sagt, dass ihr Prototyp zwar noch nicht so gut ist wie das tierische Vorbild. Er sei aber ein wichtiger Fortschritt bei der Entwicklung von Such- und Rettungsrobotern für schwer zugängliche Gebiete.

Die Studie ist im Fachmagazin Royal Society Open Science erschienen.