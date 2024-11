Wer im Internet etwas sucht, der macht das meistens mit Google oder mit Bing von Microsoft.

Auch alternative Anbieter basieren meistens auf den Technologien der riesigen Techfirmen. Das Berliner Suchmaschinen-Start-up Ecosia tut sich jetzt mit Qwant aus Frankreich zusammen, um das zu ändern. Die beiden wollen zusammen ein Unternehmen gründen, die European Search Perspective. Das soll eine Suchmaschineninfrastruktur in Europa entwickeln und aufbauen. Laut den Firmen könnte Europa so unabhängig von bestehenden Suchtechnologien werden.

Der Plan ist, dass die europäische Suchtechnologie nächstes Jahr an den Start geht, erst in Frankreich und später auch in Deutschland. Andere Anbieter sollen die europäische Technik dann übernehmen dürfen.