Viele Menschen trinken Alkohol oder rauchen - auch dann, wenn sie Kinder haben und eigentlich Vorbild sein sollen.

Die KKH-Krankenkasse hat eine Umfrage mit Eltern gemacht. Zehn Prozent sagten, dass sie täglich oder zumindest mehrmals die Woche Bier, Wein oder Hochprozentiges trinken. Das können schon Anzeichen für Alkoholsucht sein. Fast 30 Prozent der Befragten rauchen, oft auch täglich. Die Krankenkasse sagt, dass Kinder dadurch später leichter süchtig werden können, weil sie Alkohol und Rauchen als normal erleben.

Die Krankenkasse hat auch Tipps für Eltern. Die sollten nicht sagen: "Ich darf das, weil ich groß bin", sondern sie sollten ihre eigene Vorbildrolle reflektieren, offen mit den Kindern über Gefahren sprechen und nachvollziehbare Regeln festlegen. Die Regeln seien wichtig für die Kinder, wenn sie in der Pubertät Suchtmittel ausprobieren.

Und Kinder müssten immer wissen, dass sie ihren Eltern nicht helfen können, wenn die Eltern süchtig sind. Stattdessen müssten dann andere Erwachsene helfen. Die Krankenkasse sagt, dass zum Beispiel der Freundeskreis der Eltern wichtig ist, um Gefahren zu erkennen.