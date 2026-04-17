Deutschland hat immer noch ein Alkohol-Problem.

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, also der Zusammenschluss der Suchthilfe in Deutschland, hat ihren Jahresbericht veröffentlicht.

Darin steht, dass in Deutschland mehr als zwei Millionen Menschen alkoholabhängig sind. Etwa 70 Prozent der 18- bis 64-Jährigen trinken regelmäßig Alkohol. Und viele trinken so viel, dass Fachleute von "riskant" sprechen.

Krankheiten und soziale Folgen

Die Fachleute sagen, dass Alkohol verharmlost wird, obwohl er auf vielen Ebenen ein Problem ist: Er begünstigt bis zu 200 verschiedene Krankheiten. Und außerdem hat er soziale Folgen - für die Familie, Freunde und Kollegen.

Im Suchtbericht steht außerdem was zum Rauchen. Weniger Menschen als früher rauchen Tabak. Dafür rauchen mehr Menschen E-Zigaretten oder vapen.