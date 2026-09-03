In Südafrika hat eine Whisky-Werbung für Empörung gesorgt bei Familien von Anti-Apartheid-Aktivistinnen.

Die Familien werfen dem Hersteller Glenlivet vor, den Kampf gegen die Apartheid für kommerzielle Zwecke auszunutzen. In der Kampagne wurde eine Verbindung zwischen der Bürgerrechtlerin Sophia Williams-De Bruyn und der 18-jährigen Reifezeit eines Whiskys hergestellt. Williams-De Bruyn war 1956 an einem historischen Protestmarsch von rund 20.000 Frauen gegen die Apartheid-Gesetze beteiligt. Sie sagt, dass sie der Nutzung ihres Bildes nie zugestimmt hat.

Die Familien halten außerdem für unsensibel, dass das Erbe der Aktivistinnen mit Alkoholwerbung verknüpft werde: Alkohol wurde in der Kolonialzeit und Apartheid als Instrument der Ausbeutung und Kontrolle genutzt.

Glenlivet hat die Werbung inzwischen zurückgezogen, sich entschuldigt und eine Untersuchung angekündigt.