Das Geschäft mit Diamanten läuft gerade ziemlich schlecht, weil künstliche Steine den Markt unter Druck setzen.

Die Krise hat jetzt auch Folgen für Südafrika. Dort will ein Konzern sein größtes Bergwerk im Land für zwei Jahre stilllegen. Das Unternehmen sagt, man wolle so Kosten sparen und Investitionen neu planen. Gleichzeitig hofft es, dass die Nachfrage nach hochwertigen Diamanten wieder anzieht.

Die betroffene Mine liegt nahe der Grenzen zu Botswana und Simbabwe. Dort arbeiten mehr als 4Tausend Menschen. Sie wird schon seit Jahrzehnten betrieben, ist also ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Zuerst war dort ein Tagebau, später wurden auch Edelsteine unter Tage gefördert.