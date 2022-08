In Südamerika ist eine neue Vogelart entdeckt worden.

Ein Forschungsteam hat sie auf den Diego-Ramirez-Inseln gefunden - 100 Kilometer vom südchilenischen Kap Hoorn entfernt. Die Wissenschaftszeitschrift Nature berichtet darüber. Es ist der Subantarktische Rayadito. Er ist winzig und wiegt gerade mal 16 Gramm. Er ist braun mit schwarzen und gelben Bändern.

Er gibt den Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen noch Rätsel auf. Er wurde an einem Ort gefunden, an dem es keine Bäume gibt. Die neue Vogelart ähnelt aber einer anderen Rayadito-Art. Die lebt in Wäldern in Südpatagonien. Die Forscher fragen sich, wie ein Waldvogel buchstäblich im Ozean überleben kann. Seit sechs Jahren ist das Team dem kleinen, neuen Vogel auf der Spur. 13 Tiere wurden auf den Inseln gefangen und vermessen.

(Foto/Vogel: Sebastian Rosenfeld, Magallanes University)