Rund 290.000 Euro – so hoch ist der Bonus, den jeder und jede Beschäftigte von Samsung in Südkorea dieses Jahr im Schnitt bekommt.

Gewerkschaften und Geschäftsleitung hatten schon letzte Woche für ein Abkommen gestimmt, in dem die Bonuszahlung festgelegt ist. Jetzt haben auch die Beschäftigten "Ja" gesagt – 73 Prozent stimmten dafür. Damit ist auch ein angedrohter knapp dreiwöchiger Streik bei Samsung vom Tisch. Der Konzern hat in Südkorea rund 125.000 Angestellte. Den Bonus bekommt gut jeder Zweite.



Auch für die kommenden Jahre sind in dem Abkommen Bonuszahlungen vorgesehen. Wie viel es dann gibt, hängt von der Gewinnentwicklung ab. Samsung hat zuletzt deutliche Gewinne im Zuge des KI-Booms eingefahren. Das Unternehmen profitiert dabei von der stark gestiegenen Nachfrage nach Computerchips.

Aktuell erwartet Samsung einen Jahresgewinn von etwa 189 Milliarden Euro. Der Konzern steht für 12,5 Prozent der Wirtschaftsleistung in Südkorea.